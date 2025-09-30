Сумма призовых на Итоговом турнире ATP-2025 в Турине станет рекордной в истории. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

За победу в каждом матче группового этапа игрок получит 396,5 тыс. долларов, за выход в финал — 1,18 млн, а триумф в главном матче принесет еще 2,36 млн долларов.

Максимально возможная сумма за идеальное выступление составит 5,071 млн долларов.

Турнир состоится в итальянском Турине с 9 по 16 ноября 2025 года.

