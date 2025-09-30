Ролан Гаррос-2026 пройдет с линейными судьями
FFT подчеркивает: французское судейство имеет мировое признание
около 10 часов назад
Фото: Getty Images
Федерация тенниса Франции (FFT) подтвердила, что Открытый чемпионат Франции-2026 пройдет с использованием линейных судей. Таким образом, Roland Garros останется единственным турниром Большого шлема, который не переходит на электронную систему.
FFT продолжит поддерживать традиции французского судейства, которое признано во всем мире и полностью соответствует требованиям турнира.
Нынешний турнир Roland Garros-2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
