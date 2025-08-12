Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (WTA, 222) в первом круге турнира серии Challenger в Колумбии победил Роберто Сида (WTA, 326) 7:5, 3:6, 6:3.

За 2 с четвертью часа на корте украинец трижды подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из четырёх. Доминиканец сделал 1 эйс, 2 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Напомним, что 12 августа Даяна Ястремская сыграет на соревнованиях в Цинциннати с Коко Гофф.