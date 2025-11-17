Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (14 WTA) официально подтвердила участие в турнире WTA 250 в Окленде, который пройдет с 5 до 11 января. Сообщает ВТУ.

Для Свитолиной это будет второе выступление на этих соревнованиях: в прошлом году она дошла до финала, где уступила американке Кори Гауфф.

Организаторы уже объявили первых участниц. Среди них — Винус Уильямс и Эмма Наварро.

Свитолина сохранила место в топ-15 рейтинга WTA.