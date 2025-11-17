Світолина сохранила место в топ-15 рейтинга WTA
Костюк и Ястремская – в тридцатке лучших
около 3 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 14-м месте, а Марта Костюк занимает 26-ю позицию.
В десятке лучших теннисисток мира изменений не произошло.
Рейтинг WTA по состоянию на 17 ноября:
1. Арина Соболенко – 10 870 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 8 395
3. Кори Гауфф (США) – 6 763
4. Аманда Анисимова (США) – 6 287
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5 850
6. Джессика Пегула (США) – 5 583
7. Мэдисон Киз (США) – 4 335
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4 325
9. Мирра Андреева – 4 319
10. Катерина Александрова – 3 375
...
14. Элина Свитолина (Украина) – 2 606
26. Марта Костюк (Украина) – 1 659
27. Даяна Ястремская (Украина) – 1 604
109. Александра Олийникова (Украина) – 694
115 (116). Юлия Стародубцева (Украина) – 671
157. Ангелина Калинина (Украина) – 462
159 (158). Дарья Снигур (Украина) – 452
266 (273). Анастасия Соболева (Украина) – 267
303 (312). Вероника Подрез (Украина) – 220
350 (360). Катарина Завацкая (Украина) – 176
Напомним, капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко получил престижную награду Davis Cup Commitment Award.