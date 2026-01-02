Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA, 127) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах проиграла венгерке Анне Бондар (WTA, 74). Матч длился 1 час и 57 минут.

В стартовом сете Ангелина вела со счетом 4:0 (с двумя брейками), но упустила преимущество, отдав шесть геймов подряд.

Калинина провела третье очное противостояние против Бондар и впервые потерпела поражение от Анны.

Ангелина первой из украинок сыграла в 2026 году. Калинина не смогла защитить прошлогодний полуфинал пятисотника в Брисбене и потеряла 195 очков.

Бондар в финале квалификации Брисбена встретится с Кэти Волинец.

Украину в Брисбене в основной сетке одиночного разряда представят Марта Костюк и Даяна Ястремская, а в парном разряде в одном тандеме сыграют сестры Киченок.

Ранее стали известны имена украинских теннисисток, которые сыграют на парном Australian Open-2026.