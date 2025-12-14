Украинская теннисистка Ангелина Калинина (155 WTA) поделилась впечатлениями от победы на турнире WTA 125 в Лиможе. Слова приводит Le Populare du Centre.

После шестимесячного перерыва я невероятно благодарна, что могу выходить на корт, что я здорова и смогла провести пять матчей. Когда приехала сюда, даже не знала, смогу ли сыграть матч.

Я очень много работала на этой неделе, но никогда не знаешь, как все сложится. Поэтому для меня это большая неожиданность. Я очень счастлива и довольна своим здоровьем.