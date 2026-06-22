Владимир Кириченко

Украинские теннисистки Дарья Снигур (№78 WTA) и Ангелина Калинина (№70 WTA) сыграли очный матч в первом раунде турнира WTA 250 в Истборне.

Снигур проиграла со счетом 6:7, 5:7.

Матч длился 1 час и 55 минут. За это время Снигур 3 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 4/8 брейк-пойнтов. Калинина оформила 2 подачи навылет, совершила 7 двойных ошибок и 5/12 брейк-пойнтов.

Это была их третья официальная встреча – в предыдущих двух матчах сильнее была Дарья.

В первом круге квалификации Снигур победила американку Софию Кенин, а во втором обыграла хорватку Петру Марчинко. Калинина начала выступления из основной сетки.

Ангелина во втором круге сыграет против более сильной в паре Маккартни Кесслер – Дарья Касаткина.

Напомним, Свитолина сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Ястремская потеряла 16 позиций.