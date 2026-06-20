Денис Седашов

По итогам выступлений на травяных соревнованиях в столице Германии украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 8) и Ангелина Калинина (WTA 71) в сумме пополнили свой бюджет на 36 590 евро.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, завершившая борьбу на стадии четвертьфинала после поражения от Александры Еалы, заработала в Берлине 29 110 евро. Помимо призовых, украинка записала в свой актив 108 рейтинговых очков. Напомним, на пути к 1/4 финала Свитолина обыграла Анну Кали нскую и Еву Лис.

Ангелина Калинина завершила соревнования на этапе квалификации. Победа в первом раунде отбора и последующее поражение в финале квалификационного раунда принесли теннисистке 7 480 евро призовых.

Отметим, что общий триумфатор одиночного разряда турнира в Берлине получит чек на сумму 161 310 евро.

Свитолина уступила Еале и выбыла в четвертьфинале турнира в Берлине.