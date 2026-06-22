Свитолина сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Ястремская потеряла 16 позиций.
Костюк опустилась на одну ступеньку
около 3 часов назадПодписаться в
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 8-м месте.
Даяна Ястремская опустилась на 16 позиций и теперь занимает 66-е место.
В топ-10 рейтинга поднялась чешка Линда Носкова.
Обновлённый рейтинг WTA:
1. Арина Соболенко – 9090
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8143
3. Ига Швьонтек (Польша) – 6733
4. Джессика Пегула (США) – 6380
5. Мирра Андреева – 5751
6. Аманда Анисимова (США) – 5523
7. Кори Гауфф (США) – 4879
8. Элина Свитолина (Украина) – 4423
9. Виктория Мбоко (Канада) – 3670
10 (13). Линда Носкова (Чехия) – 3489
...
13 (12). Марта Костюк (Украина) – 3157
49 (51). Александра Олейникова (Украина) – 1114
55 (59). Юлия Стародубцева (Украина) – 1063
66 (50). Даяна Ястремская (Украина) – 1017
70 (71). Ангелина Калинина (Украина) – 978
78 (75). Дарья Снигур (Украина) – 928
144 (145). Вероника Подрез (Украина) – 530
255 (252). Катарина Завацкая (Украина) – 283
290 (328). Анастасия Соболева (Украина) – 240
Напомним, Снигур пробилась в основную сетку турнира в Истборне, однако Украина точно потеряет одну свою представительницу.