Анастасия Бужак

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская потерпели поражение в 1/8 финала Roland Garros в парном разряде.

В матче третьего раунда украинские спортсменки уступили тандему Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) со счетом 4:6, 4:6.

Для Ангелины и Даяны это был третий совместный матч. Он длился 1 час 31 минуту. В первой партии украинкам дважды удалось выйти вперед на один брейк, но они не смогли удержать преимущество и уступили.

Напомним, в первом круге Калинина и Ястремская уверенно преодолели китаянок Цзянь Синьюй и Сюй Ифань, а во втором раунде прошли дуэт Татьяна Мария (Германия) / Зейнеп Сонмез (Турция) из-за отказа соперниц из-за травмы Сонмез.