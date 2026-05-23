Калинина досрочно завершила финал турнира в Рабате
Украинка не смогла доиграть матч за титул из-за травмы
36 минут назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (84 WTA) не смогла завоевать титул на грунтовом турнире серии WTA 250 в марокканском Рабате.
В решающем поединке украинка встретилась с представительницей Хорватии Петрой Марчинко (76 WTA). Матч проходил в экстремальных погодных условиях — температура воздуха во время финала превышала 35 градусов.
Калинина уступила в первом сете со счетом 2:6, после чего вызвала на корт физиотерапевта из-за сильных мозолей на пальцах правой ноги. Ангелина попыталась продолжить игру, однако после трех проигранных геймов на старте второй партии приняла решение досрочно завершить борьбу.
WTA 250 Рабат (Марокко). Грунт. Финал
Ангелина Калинина (Украина) — Петра Марчинко (Хорватия) — 2:6, 0:3, RET. (отказ Калининой)
Расписание матчей украинок на Roland Garros 24 мая: Костюк стартует на мейджоре.
Поделиться