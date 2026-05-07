Калинина покинула турнир в Риме, уступив Сьерре во втором круге
Украинка проиграла в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) прекратила борьбу на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия). Во втором круге основной сетки украинка в двух сетах уступила аргентинке Солане Сиерре (WTA 72).
Матч длился полтора часа. Калинина на своей подаче позволила сопернице реализовать шесть брейк-поинтов. В ответ украинка ответила лишь двумя брейками из шести попыток.
WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/32 финала
Солана Сиерра (Аргентина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3
