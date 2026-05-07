Стародубцева завершила выступления на WTA 1000 в Италии
Украинка уступила Симоне Вальтерт
22 минуты назад
Юлия Стародубцева (WTA 57) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Риме. В первом круге основной сетки украинка в трехсетовом поединке уступила швейцарке Симоне Вальтерт (WTA 91).
Матч, который растянулся на два дня из-за дождя, длился почти три часа чистого игрового времени. Первая пауза возникла при счете 5:6 в стартовой партии, а окончательно игру приостановили сегодня при счете 1:4 в решающем сете. После возобновления игры Вальтерт довела встречу до победы.
WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 5:7, 6:4, 1:6
На следующей неделе украинка планирует выступить на турнире серии WTA 125 в Париже.
