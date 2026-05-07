Денис Седашов

Украинка Александра Олейникова (WTA 68) прорвалась до третьего круга грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме. Во втором раунде она прошла 18-ю ракетку мира Клару Таусон из Дании.

Матч завершился досрочно во втором сете из-за отказа датской теннисистки. Таусон имела проблемы со здоровьем еще в начале встречи, играя с перевязанным бедром, а во время второго сета взяла медицинский перерыв из-за болей в пояснице, после чего решила прекратить борьбу.

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/32 финала

Клара Таусон (Дания) – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 1:3 (отказ Таусон)

В следующем раунде, который пройдет в субботу, Олейникова встретится с 13-й сеяной Линдой Носковой из Чехии.

