Калинина проиграла 77-й ракетке мира на старте соревнований в Канаде
Украинка проиграла в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (54 WTA) завершила выступления на престижном хардовом турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада).
В матче первого раунда украинка в двух сетах уступила представительнице Венгрии Анне Бондар (77 WTA).
Напряженная встреча длилась 2 часа и 7 минут.
WTA 1000 Торонто. Хард. 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) — Анна Бондар (Венгрия) — 4:6, 5:7
Олийникова уступила Плишковой на старте турнира WTA 1000 в Торонто.
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