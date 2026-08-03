Денис Седашов

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила лауреатов ежемесячного конкурса «Лучший спортсмен месяца» по итогам июля 2026 года.

Звание лучшей спортсменки июля получила фехтовальщица Алина Полозюк, которая завоевала бронзовую медаль в личной рапире на чемпионате мира в Гонконге. Лучшей тренершей месяца признана ее личный наставник Лариса Павленко.

В номинации «Лучшая юная спортсменка июля» победила гребчиха Елизавета Вознюк. В течение месяца украинка завоевала «серебро» юниорского чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров в канадском Галифаксе, а также выиграла две серебряные награды юниорского первенства Европы на дистанциях 200 и 500 метров в венгерском Сегеде. Победителем в номинации «Лучший тренер юной спортсменки» стал ее наставник Роман Бундз.

Лузан признана лучшей спортсменкой июня в Украине.