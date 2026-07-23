Владимир Кириченко

Семь теннисисток из Украины попали в заявку основной сетки US Open-2026. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В основу вошли Элина Свитолина (WTA №10), Марта Костюк (WTA №11), Александра Олейникова (WTA №45), Дарья Снигур (WTA №54), Юлия Стародубцева (WTA №58), Ангелина Калинина (WTA №56) и Даяна Ястремская (WTA №88).

Для Свитолиной это будет тринадцатое выступление в основной сетке американского мейджора. Костюк и Ястремская сыграют в основе в седьмой раз, Калинина – в шестой, Стародубцева – в третий, Снигур – во второй.

Для Олейниковой это будет дебютное участие в основной сетке US Open.

В резервном списке находятся Виталий Сачко, Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Заватская.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 13 сентября.

Ранее стало известно, что Костюк снялась с турнира в Вашингтоне.