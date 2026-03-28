Денис Седашов

Американская теннисистка Кори Гауфф (4 WTA) не смогла завоевать титул на домашнем турнире категории WTA-1000 в Майами. В решающем поединке двукратная победительница турниров Большого шлема потерпела поражение от первой ракетки мира арины сабаленко.

Матч длился 2 часа 9 минут и завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу сабаленко.

В течение матча американка выполнила пять эйсов, но допустила семь двойных ошибок, реализовав всего один брейк-пойнт из двух. В то время как её оппонентка трижды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

Для сабаленко этот титул стал 24-м в карьере и третьим в текущем сезоне.

