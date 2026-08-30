Ястремская выбыла на старте US Open-2026
Украинка потерпела поражение в трех сетах от итальянки Лукреции Стефанини
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 112) прекратила выступления на Открытом чемпионате США 2026 года.
В первом круге соревнований украинка в трех сетах уступила представительнице Италии Лукреции Стефанини (WTA 119). Поединок длился 2 часа и 14 минут.
В течение второго сета Ястремская трижды вызывала на корт физиотерапевта и брала медицинский тайм-аут из-за проблем с шеей.
US Open-2026. Первый круг
Лукреция Стефанини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 4:6, 6:1
Даяна в пятый раз подряд терпит поражение в стартовом раунде основной сетки US Open.
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