Калинина разгромила соперницу и вышла в финал турнира в Турции
Украинка в двух сетах обыграла Эр’явец
около 14 часов назад
Фото: Getty Images
Ангелина Калинина (WTA, 202) в полуфинале турнира серии Challenger в турецкой Анталье обыграла шестую сеяную Веронику Эр'явец (WTA, 108) 6:3, 6:1.
За полтора часа на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из шести и трижды ошиблась при подаче. Словенка сделала 2 эйса, 2 брейки и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Калинина в матче за титул встретится с третьей сеяной Моюкой Учидзимой.
