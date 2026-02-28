Олег Шумейко

Ангелина Калинина (WTA, 202) в полуфинале турнира серии Challenger в турецкой Анталье обыграла шестую сеяную Веронику Эр'явец (WTA, 108) 6:3, 6:1.

За полтора часа на корте украинка реализовала 6 брейк-поинтов из шести и трижды ошиблась при подаче. Словенка сделала 2 эйса, 2 брейки и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Калинина в матче за титул встретится с третьей сеяной Моюкой Учидзимой.

Напомним, что Даяна Ястремская проиграла на старте соревнований в Мексике.