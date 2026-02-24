Ястремская проиграла на старте турнира WTA 500 в Мексике
Украинка в двух сетах проиграла 149-й ракетке мира
около 14 часов назад
Даяна Ястремская / Фото - WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№49 WTA) сыграла матч первого раунда турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.
Ястремская со счетом 4:6, 3:6 проиграла представительнице Канады Марине Стакушич (№142 WTA).
Матч длился 1 час и 28 минут. Ястремская не сделала эйсов, совершила 6 двойных ошибок и использовала 2/3 брейк-пойнтов.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Напомним, украинка Дарья Снигур выиграла титул WTA 125 в Португалии.
