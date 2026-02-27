Калинина вышла в полуфинал турнира в Турции
Украинка в двух сетах обыграла грузинку Горгодзе
1 день назад
Фото: j48tennis.net
Ангелина Калинина (WTA, 202) в четвертьфинале турнира серии Challenger победила Екатерину Горгодзе (WTA, 170) 6:4, 6:1.
За полтора часа на корте украинка реализовала 7 брейк-поинтов из двенадцати и 5 раз ошиблась при подаче. Грузинка сделала 4 брейка. Это была третья встреча теннисисток – Ангелина пока не проигрывала.
Следующей соперницей Калининой станет победительница матча Вероника Эр'явец – Нурия Бранкаччо.
Напомним, что Диана Ястремская проиграла на старте соревнований в Мексике.
Поделиться