Калинина справилась с Волынец на пути к основной сетке турнира в Риме
Украинка триумфировала в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) успешно прошла квалификацию турнира серии WTA 1000 в Риме. В финале отбора она в двух сетах победила американку Кэти Волынец (WTA 104).
Поединок длился 1 час 30 минут. Калинина продемонстрировала высокую эффективность на приеме, реализовав 7 из 9 брейк-пойнтов.
Несмотря на четыре проигранных гейма на собственной подаче, украинка уверенно закрыла матч со счетом 6:2, 6:3.
