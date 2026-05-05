Олейникова уверенно вышла во второй круг турнира в Риме
Украинка в двух сетах победила Петру Марчинко
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Александра Олийникова (WTA 68) с победы начала выступления на турнире серии WTA 1000 в Риме. В матче первого круга украинка уверенно обыграла хорватку Петру Марчинко (WTA 69).
Поединок длился 1 час 14 минут. Олийникова отдала сопернице только четыре гейма за два сета, завершив встречу со счетом 6:1, 6:3.
В следующем раунде украинка встретится с 18-й ракеткой мира Кларой Таусон (Дания). Это будет второй матч в карьере Олийниковой против соперницы из топ-20 мирового рейтинга.
