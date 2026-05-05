Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) снялась с грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме. Причиной стали проблемы с бедром и голеностопом после победы на турнире в Мадриде.

Спортсменка прокомментировала своё решение в Instagram:

Это больно. После лучшего отрезка в моей карьере я с нетерпением ждала Рим. Но иногда тело вносит свои коррективы: в последние дни у меня возникли проблемы с бедром. Учитывая, что моя голеностоп до сих пор не полностью восстановилась, сейчас просто неразумно продолжать себя нагружать, поэтому в этом году я не смогу выступить в Риме.

От этого еще тяжелее, ведь это особенное место для меня. Болельщики, атмосфера и, конечно... еда 🤤 У меня здесь было много замечательных моментов, и я всегда рада возвращаться. Мне грустно это пропускать, но увидимся в следующем году. А сейчас время восстановиться и подготовиться к Парижу. Спасибо за всю вашу поддержку.