Снигур не смогла пробиться в основную сетку турнира в Риме.
Украинка проиграла в трех сетах Ноэми Базилетти
14 минут назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 1000 в Риме. В финале отбора украинка уступила итальянке Ноэми Базилетти (WTA 427).
Матч длился 2 часа 40 минут. Во втором сете Снигур отыграла три матч-бола на тай-брейке, однако в решающей партии сильнее оказалась соперница. Украинка реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов и проиграла семь геймов на собственной подаче.
WTA 1000 Рим. Квалификация. Финал
Ноэми Базилетти (Италия) — Дарья Снигур (Украина) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:4
