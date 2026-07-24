Калинина уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Украинка проиграла в трех сетах
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в немецком Гамбурге.
В четвертьфинальном матче вторая сеяная турнира в трех сетах уступила пятому номеру посева, немке Тамаре Корпач (WTA 81). Поединок длился 1 час и 57 минут и завершился со счетом 3:6, 6:1, 1:6.
В течение встречи Калинина реализовала 5 из 10 брейк-поинтов, однако отдала сопернице шесть геймов на своей подаче.
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