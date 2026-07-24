Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) победил бывшего претендента на титул Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Бой прошел на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд). Поединок длился семь раундов — Вах отказался от продолжения встречи и не вышел на восьмой раунд.

Прямая трансляция поединка не проводилась.

The Gypsy King 𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏𝒔 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 in Pattaya 🤩



Tyson Fury comes out on top by stopping Mariusz Wach after seven hard hitting rounds pic.twitter.com/XwHhICgzRh — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 24, 2026

Вырученные от продажи билетов средства передадут местным благотворительным организациям. По итогам боя Фьюри получил первый гуманитарный пояс WBC Metta.