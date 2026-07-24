Фьюри досрочно победил Ваха в Таиланде
Цыганский король завоевал пояс WBC Metta
около 4 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) победил бывшего претендента на титул Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).
Бой прошел на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд). Поединок длился семь раундов — Вах отказался от продолжения встречи и не вышел на восьмой раунд.
Прямая трансляция поединка не проводилась.
Вырученные от продажи билетов средства передадут местным благотворительным организациям. По итогам боя Фьюри получил первый гуманитарный пояс WBC Metta.
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