Костюк снялась с турнира в Вашингтоне
В столице США не выступят Паолини и Йович
около 1 часа назадПодписаться в
Марта Костюк / Фото - CNN
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 11) приняла решение сняться с турнира WTA 500 в Вашингтоне, который начнется 27 июля. Об этом сообщает Tennis365.
Кроме Костюк, турнир в Вашингтоне пропускают итальянка Жасмин Паолини (№15 WTA) и американка Ива Йович (№16 WTA).
В столице США выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA), которая получит второй номер посева.
Марта должна принять участие в турнирах в Торонто, Цинциннати и US Open.
Костюк сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA – это её личный карьерный рекорд.