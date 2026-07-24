Легендарный американский форвард Леброн Джеймс официально прокомментировал свой переход в состав Филадельфии Севенти Сиксерс.

41-летний баскетболист признался, что после завершения прошлого сезона серьезно размышлял о завершении карьеры, но решил продолжить выступления ради получения еще одного чемпионского титула:

Я думал, что все закончилось, когда сезон завершился. Я не был готов это объявить, и я знал, что мне нужно немного времени, чтобы действительно решить, но я был совершенно уверен, что сыграл свою последнюю игру. Я был честен на той последней пресс-конференции, когда сказал, что мне нужно взглянуть на себя и решить, действительно ли я все еще люблю эту игру. Я все еще искренне люблю эту игру, и у меня есть еще что дать.

Последние несколько недель действительно были особенными. Я никогда не мог не иметь никакого представления, что делать, и уделять реальное время просто на размышления. Я провел невероятные несколько месяцев со всеми людьми, которых люблю, пытаясь разобраться во всем. Это мое последнее решение. Я не иду за деньгами. Я не иду за семьей. Зачем я на самом деле играю на этом этапе?

Я все еще хочу жертвовать. Я все еще хочу работать. Я все еще хочу усердно трудиться. Я все еще хочу соревноваться, побеждать и иметь шанс ощутить вкус еще одного чемпионства. Я верю, что могу помочь сделать «Филадельфию Севенти Сиксерс» чемпионской командой, и я так рад зажечь новую фан-базу и начать это невероятное путешествие в последний раз. Спасибо, Лос-Анджелес. Майами я навсегда буду любить, а Северо-Восточное Огайо всегда будет домом!