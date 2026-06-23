Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (70 WTA) определилась с соперницей в 1/8 финала на турнире WTA 250 в Истборне.

За выход в следующий раунд украинка поспорит с 26-летней американкой Маккартни Кесслер (62 WTA). В своем стартовом поединке Кесслер нанесла поражение представительнице Австралии Дарье Касаткиной (68 WTA) в двух сетах — 6:3, 7:6 (3).

Напомним, сама Калинина на старте соревнований обыграла свою соотечественницу Дарью Снигур (78 WTA).

Поединок между Ангелиной Калининой и Маккартни Кесслер запланирован на среду, 24 июня.