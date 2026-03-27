Калинина вышла в полуфинал турнира в Дубровнике
Украинка победила в двух сетах
28 минут назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (127 WTA) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в хорватском Дубровнике. В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах победила представительницу Словении Полону Херцог (303 WTA).
Поединок длился 1 час и 38 минут.
WTA 125 Дубровник (Хорватия). Грунт, 1/4 финала
Ангелина Калинина – Полона Херцог – 7:6 (7:4), 6:2
За право выхода в финал соревнований Калинина снова сыграет со словенкой — на этот раз ее соперницей станет Тамара Зиданшек (130 WTA).
