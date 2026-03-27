Денис Седашов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (186 ATP) пробился в полуфинал турнира серии ATP Челленджер в итальянском Неаполе. В четвертьфинальном матче украинец преодолел сопротивление местного теннисиста Федерико Чини (203 ATPСачко обыграл итальянца Чини на пути к 1/2 финала в Неаполе).

Встреча длилась 2 часа и 5 минут и завершилась победой Сачко в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:1.

Для Виталия Сачко выход в 1/2 финала в Неаполе стал 11-м полуфиналом в карьере на турнирах этой категории.

Следующий соперник украинца определится в противостоянии между Хамадом Меджедовичем и Александром Мюллером.

Гауфф уверенно вышла в финал «тысячника» в Майами, где сыграет с Соболенко.