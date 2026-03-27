Сачко победил итальянца Чину на пути к полуфиналу турнира в Неаполе
Украинец одержал победу в трех сетах
35 минут назад
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (186 ATP) пробился в полуфинал турнира серии ATP Челленджер в итальянском Неаполе. В четвертьфинальном матче украинец преодолел сопротивление местного теннисиста Федерико Чини (203 ATP).
Встреча длилась 2 часа и 5 минут и завершилась победой Сачко в трех сетах — 6:2, 4:6, 6:1.
Для Виталия Сачко выход в 1/2 финала в Неаполе стал 11-м полуфиналом в карьере на турнирах этой категории.
Следующий соперник украинца определится в противостоянии между Хамадом Меджедовичем и Александром Мюллером.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
