Світолина сыграет в прощальном матче Симоны Халеп
Игра состоится в июне
около 3 часов назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в масштабном Спортивном фестивале, который пройдет в румынском городе Клуж-Напока. Украинская теннисистка проведет выставочный поединок против бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп.
Встреча запланирована на 13 июня и пройдет на арене BTarena. Этот матч станет символическим прощанием для 33-летней Халеп, которая объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2025 года.
Привет всем фанатам в Румынии, с вами Элина Свитолина. Я с нетерпением жду приезда в Клуж-Напоку 13 июня на Спортивный фестиваль, чтобы отметить невероятную карьеру Симоны Халеп. Это будет удивительный момент – снова выйти на теннисный корт вместе с Симоной. Я надеюсь, что увижу вас всех там, чтобы разделить этот момент вместе.
Снигур разгромила соперницу во втором круге соревнований в Словении.
