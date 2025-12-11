Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) и её муж француз Гаэль Монфис (№68 ATP) выступят на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж (Франция). Об этом сообщает francebleu.fr.

Звёздная пара будет представлять команду Франции вместе с Леолией Жанжан (№103 WTA), Кантеном Алис (№91 ATP) и Адрианом Маннарино (№69 ATP).

Отметим, что Свитолина в заявке на турнир заменила Лоис Буассон (№36 WTA).

Их противниками будет команда Мира в составе: Елены Габриэлы Русе (№88 WTA), Хамада Меджедовича (№83 ATP), Рафаэля Коллиньона (№87 ATP) и Станисласа Вавринки (№157 ATP).

Турнир состоится с 12 по 14 декабря. Свой матч Свитолина проведёт 13 декабря против Русе.

Ранее Элина показала подготовку к новому сезону.