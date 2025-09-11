Олег Шумейко

Капитан мужской команды Украины по теннису Орест Терещук высказался о жеребьевке матча Второй мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Доминиканской Республики. Слова наставника приводит btu.org.ua.

Орест, вы выбрали на первый игровой день Вячеслава Белинского и Владислава Орлова. Если с первым номером команды все было понятно с самого начала, то что повлияло на решение поставить Орлова, а не Александра Овчаренко?

Окончательное решение было довольно непростым. Повлияло то, что, как я говорил вчера, Саша (Овчаренко) из-за состояния здоровья очень мало тренировался, поэтому решили, что лучше будет, чтобы он еще один день потренировался. У Влада (Орлова) наоборот, на прошлой неделе были победы, после которых, надеюсь, он чувствует себя уверенно.

Также мы держим в голове второй день. На мой взгляд, у нас есть определенное преимущество в глубине состава – Саша может сыграть и одиночку, и пару. Впрочем, пара может быть в любом составе – здесь мы решение будем принимать после завтрашних одиночных матчей.

Первым начнет противостояние Владислав Орлов. Были ли у вас перед жеребьевкой предпочтения, кому лучше сыграть первый поединок?

Честно говоря, могу привести аргументы и «за» и «против» обоих вариантов. Лично для меня разницы не было, а когда спрашивал ребят, то Влад хотел играть первым, а Слава как раз вторым – в итоге так и вышло.

Но на самом деле разницы особой нет. Когда наш второй номер начинает, то их первый номер как бы под давлением, а мы можем начать смелее. Если бы Слава играл первым и, надеюсь, выиграл свой матч, то тем более их лидер был бы под давлением. Так что здесь можно к любому варианту подогнать любые теории.

