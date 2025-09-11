Прошло жеребьёвка следующего матча Украины в Кубке Дэвиса
Матч «сине-желтых» с Доминиканской Республикой состоится в Турции
около 1 часа назад
Фото: ФТУ
Состоялась жеребьевка противостояния сборных Украины и Доминиканской Республики во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. Матчи пройдут 12-13 сентября, начало игрового дня – в 11:00 по киевскому времени.
Кубок Дэвиса. Вторая мировая группа. Украина – Доминиканская Республика
Пятница, 12 сентября
Владислав Орлов – Роберто Сид Суберви
Вячеслав Белинский – Петер Бертран
Суббота, 13 сентября
Алексей Крутых / Александр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандини / Энмануэль Муньос
Вячеслав Белинский – Роберто Сид Суберви
Владислав Орлов – Петер Бертран
