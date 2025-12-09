Денис Седашов

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о возможном возвращении 23-кратной победительницы турниров Grand Slam, 44-летней Серены Уильямс в профессиональный теннис.

В комментарии для Tennis365 Хэмилтон отметил, что был бы рад снова видеть легендарную американку на корте.

Я очень хотел бы этого. Постоянно советую ей вернуться. Серена — величие великих, настоящая легенда. Недавно она приезжала на одну из гонок. К тому же она моя близкая подруга, и это большая честь для меня. Льюис Хэмилтон

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снова появилась в пуле допинг-тестирования.