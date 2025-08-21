Надежда Киченок не смогла пройти в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Украинка в паре с Сутджиади уступили третьим сеяным
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Надія Кіченок и Альділа Сутджіаді в первом круге турнира серии WTA500 в мексиканском Монтеррее уступили третьим сеяным Ханье Гуо и Александре Пановой 3:6, 2:6.
За чуть более часа на корте украино-индонезийский тандем не смог реализовать ни одного из семи брейк-пойнтов. Китайско-российская пара сделала 1 эйс, 3 брейка и 5 «двойных».
Напомним, что все украинцы завершили выступления в квалификации US Open.
