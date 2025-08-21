Олег Шумейко

Надія Кіченок и Альділа Сутджіаді в первом круге турнира серии WTA500 в мексиканском Монтеррее уступили третьим сеяным Ханье Гуо и Александре Пановой 3:6, 2:6.

За чуть более часа на корте украино-индонезийский тандем не смог реализовать ни одного из семи брейк-пойнтов. Китайско-российская пара сделала 1 эйс, 3 брейка и 5 «двойных».

Напомним, что все украинцы завершили выступления в квалификации US Open.