Людмила Кіченок и Перес вышли в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Украинка и австралийка удачно стартовали на последнем перед US Open турнире
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Людмила Кіченок и Эллен Перес победили в первом круге турнира серии WTA500 в мексиканском Монтеррее Квинн Глисон и Ингрид Мартинс 6:2, 6:3.
За 1 час 10 минут на корте украино-австралийский тандем 4 раза подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из девяти и дважды ошибся на подаче. Американо-бразильский дуэт сделал 1 эйс, 1 брейк и 3 «двойные».
Соперницами Киченок и Перес в четвертьфинале соревнований станут Леолья Жанжан и мария козырева.
Напомним, что все украинцы завершили выступления в квалификации US Open.
