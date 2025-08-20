Олег Шумейко

Людмила Кіченок и Эллен Перес победили в первом круге турнира серии WTA500 в мексиканском Монтеррее Квинн Глисон и Ингрид Мартинс 6:2, 6:3.

За 1 час 10 минут на корте украино-австралийский тандем 4 раза подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из девяти и дважды ошибся на подаче. Американо-бразильский дуэт сделал 1 эйс, 1 брейк и 3 «двойные».

Соперницами Киченок и Перес в четвертьфинале соревнований станут Леолья Жанжан и мария козырева.

Напомним, что все украинцы завершили выступления в квалификации US Open.