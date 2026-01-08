Вторая ракетка Украины Марта Костюк подвела итоги победы над третьим номером мирового рейтинга Амандой Анисимовой в третьем круге WTA500 в Брисбене. Украинку цитирует btu.org.ua:

HTML

Честно, это невероятно. Я тренировалась с Амандой примерно неделю назад, и на тренировке она меня просто уничтожила. Поэтому к этому матчу я подошла максимально готовой.

Но, безусловно, она потрясающая теннисистка, у нее был великолепный прошлый сезон, тогда как у меня он сложился не лучшим образом. Поэтому я очень рада начать год именно так.

И еще я была безумно счастлива, потому что это мой первый матч на центральном корте здесь. Я много лет играю на этом турнире, но никогда раньше не получала такого шанса. Спасибо огромное за поддержку - выйти на корт и увидеть полный стадион невероятно приятно. Именно ради этого мы и играем в теннис. Спасибо вам всем за сегодняшний вечер.