Костюк обыграла третью ракетку мира Анисимову на пути к четвертьфиналу турнира в Австралии
Украинка в двух сетах победила представительницу США
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 26) в третьем круге турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене обыграла вторую сеяную Аманду Анисимову (WTA, 3) 6:4, 6:3.
За полтора часа на корте украинка 6 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из девяти и 4 раза ошиблась при подаче. Американка сделала 2 эйса, 1 брейк и 5 «двойных». Это была четвертая встреча теннисисток – Марта победила в третий раз.
Следующей соперницей Костюк станет Мирра Андрейева (WTA, 9).
Напомним, что Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Окленде.