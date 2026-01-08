Світолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде
Во втором раунде Элина обыграла представительницу Великобритании
40 минут назад
Елина Свитолина / Фото - WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) сыграла матч второго раунда турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Свитолина со счетом 7:5, 6:4 победила британку Кэти Бултер (№112 WTA).
Матч длился 2 часа. За это время Элина выполнила 4 подачи навылет и допустила 4 двойные ошибки.
Украинка лидирует в личных встречах против Бултер со счетом 2:0.
В следующем раунде Свитолина сыграет с лучшей из пары Сонай Картал – Элла Зайдель.
Напомним, что на старте турнира Элина победила экс-россиянку Варвару Грачеву (№75 WTA), которая сейчас представляет Францию – 6:3, 6:1.
Ранее украинка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира в Брисбене.