Світолина и Вильямс не смогли преодолеть стартовый раунд на турнире в Окленде
Титулованный дуэт проиграл в двух сетах
42 минуты назад
Свитолина и Вильямс / Фото - Yahoo
Украинка Элина Свитолина в дуэте с американкой Винус Уильямс сыграли на парном турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В первом раунде они со счетом 6:7(7), 1:6 проиграли Александре Эали с Филиппин и американке Иве Йович.
Матч длился 1,5 часа. За это время Свитолина и Уильямс дважды подали на вылет, допустили четыре двойные ошибки (у соперниц – один эйс и три двойные), сделали три брейка и проиграли пять геймов на своей подаче.
Свитолина в последний раз играла в парном разряде летом 2021 года, когда вместе с Даяной Ястремской участвовала в Олимпиаде.
Напомним, две украинки сыграют в основной сетке женского одиночного турнира в Окленде.