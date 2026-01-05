Владимир Кириченко

Украинка Элина Свитолина в дуэте с американкой Винус Уильямс сыграли на парном турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В первом раунде они со счетом 6:7(7), 1:6 проиграли Александре Эали с Филиппин и американке Иве Йович.

Матч длился 1,5 часа. За это время Свитолина и Уильямс дважды подали на вылет, допустили четыре двойные ошибки (у соперниц – один эйс и три двойные), сделали три брейка и проиграли пять геймов на своей подаче.

Свитолина в последний раз играла в парном разряде летом 2021 года, когда вместе с Даяной Ястремской участвовала в Олимпиаде.

Напомним, две украинки сыграют в основной сетке женского одиночного турнира в Окленде.