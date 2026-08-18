Костюк и Стирнс одержали победу над сестрами Уильямс в начале парного турнира в Цинциннати
Судьба матча решилась на тай-брейке в решающей партии
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинка Марта Костюк и американка Питон Стирнс в первом круге парного турнира в Цинциннати (США) победили легендарных американок Серена и Винус Уильямс.
Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:2, 1:6, 10:8.
За это время Костюк и Стирнс выполнили один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Костюк и Стирнс сыграют с китаянкой Ханьюй Го и француженкой Кристиной Младенович.
Напомним, Костюк не без проблем вышла в третий раунд одиночного турнира WTA 1000 в Цинциннати.