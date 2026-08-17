Костюк не без проблем вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Марта обыграла победительницу Australian Open-2020
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) сыграла матч в рамках второго круга турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Украинка в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5 победила американку Софию Кенин (№115 WTA).
Матч длился 2 часа и 24 минуты. За это время Марта совершила 9 эйсов, сделала 7 двойных ошибок, использовала 4/6 брейк-пойнтов и отыграла 8/11 брейк-пойнтов соперницы.
Это была вторая официальная встреча теннисисток – Костюк сравняла счет в противостоянии.
Кенин на старте победила Еву Лис (№92 WTA) – 1:6, 6:3, 6:3. Марта пропускала первый раунд «тысячника».
Украинка сыграет в третьем круге с американкой Слоан Стивенс.
Напомним, Свитолина в безумном матче обыграла Валентову на «тысячнике» в Цинциннати.