Світолина и Костюк сохранили позиции в рейтинге WTA, Ястремская покинула топ-100
Калинина поднялась на три ступени
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг после турнира серии 1000 в Торонто.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина 9-я позиция в мировой классификации.
Марта Костюк, которая дошла до четвертого раунда, остается на 11-м месте.
Чемпионка турнира в Канаде Ига Швёнтек, которая на пути к титулу победила двух украинок, поднялась на 5-ю позицию.
Даяна Ястремская покинула топ-100 рейтинга.
Рейтинг WTA по состоянию на 14 августа:
1. Арина Соболенко – 8670
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8316
3. Джессика Пегула (США) – 6680
4. Кори Гауфф (США) – 5919
5(8). Ига Швёнтек (Польша) – 5419
6(5). Мирра Андреева – 5323
7(6). Каролина Мухова (Чехия) – 5048
8(7). Линда Носкова (Чехия) – 5016
9. Элина Свитолина (Украина) – 4634
10. Аманда Анисимова (Украина) – 4353
11. Марта Костюк (Украина) – 3830
45(43). Дарья Снигур (Украина) – 1163
46(44). Александра Олейникова (Украина) – 1154
51(54). Ангелина Калинина (Украина) – 1081
78(65). Юлия Стародубцева (Украина) – 953
107(87). Даяна Ястремская (Украина) – 747
137(139). Вероника Подрез (Украина) – 574
195(197). Анастасия Соболева (Украина) – 404
259(261). Катарина Завацкая (Украина) – 283
417(423). Елизавета Котляр (Украина) – 150
Напомним, Ястремская вылетела на старте «тысячника» в Цинциннати.