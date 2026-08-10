Стало известно, какую сумму заработала Костюк за выступление на «тысячнике» в Торонто
Украинская теннисистка добавила в свою копилку 120 рейтинговых очков
Марта Костюк / Фото - CNN
Известен гонорар украинской теннисистки Марты Костюк (№11 WTA) на турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
Марта дошла до четвертого раунда «тысячника», где проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек (№8 WTA) – 6:3, 1:6, 2:6.
За своё выступление 23-летняя украинка заработала 81 800 долларов и 120 рейтинговых очков.
Победительница соревнований получит 1,085,220 долларов и тысячу очков.
Напомним, выступления на турнире продолжает украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA), которая одержала победу над американкой Аманде Анисимовой (WTA №10) в четвертом круге.