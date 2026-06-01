Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) поделилась ожиданиями от предстоящего противостояния с соотечественницей Элиной Свитолиной (7 WTA) в матче Открытого чемпионата Франции. Спортсменка отметила высокий уровень игры соперницы и её исторический вклад в отечественный теннис. Слова приводит The Tennis Letter.

Костюк подчеркнула особый статус этого поединка и уважение к оппонентке:

У нас очень хорошие отношения. [Свитолина] — легенда украинского тенниса. Для меня будет большой честью разделить с ней один корт. Она проложила путь многим украинским девушкам и парням. У нее все отлично. Особенно в этом году она чувствует себя и играет невероятно. Я с нетерпением жду этого матча. Играла с ней два года назад. Конечно, немного знаю, чего ожидать. Думаю, это будет хороший матч. Марта Костюк

Игра запланирована на 2 июня и должна начаться в 13:30 по киевскому времени.

